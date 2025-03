Polska zbrojeniówka: nie jest źle, nie jest świetnie. Krąży nad nami widmo Mrożka

Wojna w Ukrainie pokazała, że bardzo liczą się własne moce produkcyjne, bo w przeciwnym razie jest się na łasce innych. O polskim kompleksie zbrojeniowym Karolina Lewicka rozmawia z Juliuszem Ćwieluchem.

Sprawa jest poważna, tyle że wielokrotnie niepoważnie się do niej zabierano. Historia polskiej zbrojeniówki jest pełna kampanijnych obietnic i szumnych zapowiedzi polityków, nagłych zwrotów akcji, przeciągania liny ze związkami zawodowymi, karuzel kadrowych i kompulsywnego kupowania za granicą. Widmo Mrożka – patrona spraw absurdalnych – krąży nad produkcją na potrzeby armii.

Wojna w Ukrainie pokazała, że bardzo liczą się własne moce produkcyjne, bo w przeciwnym razie jest się na łasce innych. A to wychodzi i drożej, i z obostrzeniami, kiedy to sprzedający narzuca, kogo, co i gdzie zakupioną bronią można atakować.

O polskim kompleksie zbrojeniowym Karolina Lewicka rozmawia z Juliuszem Ćwieluchem.

***

Dziękujemy, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych materiałów „Polityki”, i dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.