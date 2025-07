Czy Tusk dogada się jeszcze z Hołownią? Muszą prędko wejść do gry. W PiS czuć radość

Rząd może się odbić, ale pod warunkiem natychmiastowego wejścia do gry. Zwłoka niesie realne niebezpieczeństwo, że gabinet i koalicja będą tylko walczyć o przetrwanie.

Rekonstrukcja rządu stała się, zdecydowanie zbyt długo wyczekiwanym, faktem, jednak pytanie brzmi teraz: jakie to daje perspektywy? Na sondażowe odbicie, na odzyskanie zaufania wyborców, na złapanie wiatru w żagle. I – last but not least – na realizację programu, chyba tego z kampanii 2023, bo o niczym innym premier na razie nie wspomina.

Opozycja, i chyba nic w tym dziwnego, nie pozostawiła na nowym gabinecie suchej nitki, ale – niby ubolewając nad brakiem rekonstrukcji samego szefa rządu – czuć w PiS radość, że główny przeciwnik, Donald Tusk, wobec którego wytoczone są przecież wszystkie działa, zostaje. Dwa lata to i długo, i krótko. Rząd może się odbić, ale pod warunkiem natychmiastowego wejścia do gry, zaś zwłoka niesie ze sobą realne niebezpieczeństwo, że gabinet i koalicja będą tylko walczyć o przetrwanie.

Karolina Lewicka rozmawia z Rafałem Kalukinem.

