Przejdź do treści
Reklama
Karolina Lewicka
Karolina Lewicka
10 września 2025
Temat tygodnia

Temat tygodnia. Odc. 230

Jak Konfederacja odpowie na ciosy PiS? Musi pilnować bardzo konkretnej grupy wyborców

10 września 2025
Sławomir Mentzen Sławomir Mentzen Facebook
Choć miłości między Nową Nadzieją a Ruchem Narodowym nie ma, to jest świadomość, że ten układ jest dla obu stron korzystny i warto się go trzymać – przynajmniej do wyborów.

OGLĄDAJ:

Nie udało się Konfederacji zwasalizować, zatem teraz PiS spróbuje ją zniszczyć przez podział. Konfederaci doskonale zdają sobie z tego sprawę i choć miłości między Nową Nadzieją a Ruchem Narodowym nie ma, to jest świadomość, że dotychczasowy układ jest dla obu stron korzystny i warto się siebie trzymać – przynajmniej do wyborów w 2027 r.

Jak konfederaci odpowiedzą na ciosy ze strony PiS? Pewnie opowieścią o tym, że formacja Jarosława Kaczyńskiego jest schodzącą ze sceny i dlatego – użyjmy tego słynnego cytatu z filmu „Kabaret” – „jutro należy do nich”.

Karolina Lewicka rozmawia z Michałem Piedziukiem z Polityki Insight.

SŁUCHAJ:

Karolina Lewicka

Karolina Lewicka

Dziennikarka Radia TOK FM, wykładowczyni Collegium Civitas, politolożka. Laureatka Medalu Wolności Słowa.
Reklama
Reklama