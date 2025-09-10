Jak Konfederacja odpowie na ciosy PiS? Musi pilnować bardzo konkretnej grupy wyborców

Choć miłości między Nową Nadzieją a Ruchem Narodowym nie ma, to jest świadomość, że ten układ jest dla obu stron korzystny i warto się go trzymać – przynajmniej do wyborów.

Nie udało się Konfederacji zwasalizować, zatem teraz PiS spróbuje ją zniszczyć przez podział. Konfederaci doskonale zdają sobie z tego sprawę i choć miłości między Nową Nadzieją a Ruchem Narodowym nie ma, to jest świadomość, że dotychczasowy układ jest dla obu stron korzystny i warto się siebie trzymać – przynajmniej do wyborów w 2027 r.

Jak konfederaci odpowiedzą na ciosy ze strony PiS? Pewnie opowieścią o tym, że formacja Jarosława Kaczyńskiego jest schodzącą ze sceny i dlatego – użyjmy tego słynnego cytatu z filmu „Kabaret” – „jutro należy do nich”.

Karolina Lewicka rozmawia z Michałem Piedziukiem z Polityki Insight.

