Defekt Tuska, test Nawrockiego. Czy jesteśmy gotowi na kolejne drony nad Polską?

Moskwa regularnie nas testuje. Premier Tusk przemawia na poligonach i w wojskowych bazach, licząc zapewne na efekt flagi. Ale to może być za mało. Karolina Lewicka rozmawia z redaktorem naczelnym „Polityki” Jerzym Baczyńskim.

„Musimy mentalnie oswoić się z nadejściem nowej epoki. Epoki przedwojennej” – mówił Donald Tusk w kwietniu 2024 r. Od tamtej pory Moskwa regularnie nas testuje, czego najbardziej jaskrawym i niebezpiecznym przykładem był nocny atak dronami. Dla 67 proc. Polaków, przepytanych przez CBOS, to pierwsza odsłona nowej fazy agresywnych działań Rosji przeciwko Polsce.

Premier przemawia na poligonach i w wojskowych bazach, licząc zapewne na efekt flagi – zwarcie szeregów wokół władzy. Ale to może zdarzyć się tylko wtedy, gdy szef rządu zdoła przekonać wyborców, że to właśnie on jest najlepszą odpowiedzią na realne zagrożenie ze Wschodu, że to obecna koalicja skutecznie obroni kraj przed imperialnymi zapędami Putina.

Karolina Lewicka rozmawia z redaktorem naczelnym „Polityki” Jerzym Baczyńskim.

