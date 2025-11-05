Kaczyński wie, co gra w duszy Polaków. Ale co z aferami w obozie PiS?

Opowiadanie historii to clou działalności politycznej. Który aktor polityczny robi to lepiej? Karolina Lewicka rozmawia z Agatą Szczęśniak i Dominiką Sitnicką z „Programu Politycznego”.

Arystoteles pojawia się na siódmej stronie konferencyjnej publikacji PiS. A właściwie nie on, tylko jego definicja polityki, rozumianej jako „roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego”. Aż chciałoby się przyklasnąć. Tyle że na definicji się kończy. PiS chce mieć program, o czym wprost i szczerze mówił przecież Jarosław Kaczyński, który pozwoli temu ugrupowaniu na powrót do władzy za dwa lata i rozprawę z tymi, których ma za wrogów. Żadnego kompromisu, żadnego wspólnego mianownika.

Nie wszystko złoto, co się świeci, ale złoto przyciąga uwagę. Może dlatego Donald Tusk, tak jak Donald Trump, mówi nam o złotych czasach, które właśnie przed nami? Polska staje się w tej narracji „mocarstwem regionalnym”, co może i łechce dumę, ale czy ma coś wspólnego z dookolną rzeczywistością?

Opowiadanie historii to clou działalności politycznej. Który aktor polityczny robi to lepiej? Karolina Lewicka rozmawia z Agatą Szczęśniak i Dominiką Sitnicką z „Programu Politycznego” OKO.press.