Temat tygodnia. Odc. 243
Platforma się cieszy, że Braunowi rośnie. Baczyński i Janicki o fenomenie skrajnej prawicy
Zbiór osobny, zupełnie inny. Czyli wyborcy Grzegorza Brauna. Kiedy reszta populacji jest zadowolona, oni nie są. Wolą wodza od demokracji. Boją się Rosji, a jednocześnie ulegają jej propagandzie. Nie wierzą ani w sojusze, ani w to, że inflacja jest niższa, niż była. Tych odrębnych przybywa, co widzimy w sondażach. Już mowa o polityczno-społecznym fenomenie. Może o jakiejś powtórce ze Stana Tymińskiego?
Na koniec burzliwego 2025 r. przyglądamy się polskiemu społeczeństwu: „co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach”. Nieuzbrojonym okiem dostrzec można nowe wyzwanie, jakie staje przed demokratycznymi elitami politycznymi – ponownie opowiedzieć, najlepiej w porywający sposób, dlaczego Unia Europejska jest dla nas ważna i dlaczego powinniśmy chcieć żyć w systemie demokratycznym. Bo to, co było oczywiste jeszcze wczoraj, dziś jest podawane w wątpliwość. Albo wręcz negowane.
Karolina Lewicka rozmawia z redaktorem naczelnym „Polityki” Jerzym Baczyńskim i jego zastępcą Mariuszem Janickim.