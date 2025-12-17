Platforma się cieszy, że Braunowi rośnie. Baczyński i Janicki o fenomenie skrajnej prawicy

Na koniec burzliwego 2025 r. przyglądamy się polskiemu społeczeństwu i polityce. Nieuzbrojonym okiem widać nowe wyzwanie, jakie staje przed demokratami.

Zbiór osobny, zupełnie inny. Czyli wyborcy Grzegorza Brauna. Kiedy reszta populacji jest zadowolona, oni nie są. Wolą wodza od demokracji. Boją się Rosji, a jednocześnie ulegają jej propagandzie. Nie wierzą ani w sojusze, ani w to, że inflacja jest niższa, niż była. Tych odrębnych przybywa, co widzimy w sondażach. Już mowa o polityczno-społecznym fenomenie. Może o jakiejś powtórce ze Stana Tymińskiego?

Na koniec burzliwego 2025 r. przyglądamy się polskiemu społeczeństwu: „co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach”. Nieuzbrojonym okiem dostrzec można nowe wyzwanie, jakie staje przed demokratycznymi elitami politycznymi – ponownie opowiedzieć, najlepiej w porywający sposób, dlaczego Unia Europejska jest dla nas ważna i dlaczego powinniśmy chcieć żyć w systemie demokratycznym. Bo to, co było oczywiste jeszcze wczoraj, dziś jest podawane w wątpliwość. Albo wręcz negowane.

Karolina Lewicka rozmawia z redaktorem naczelnym „Polityki” Jerzym Baczyńskim i jego zastępcą Mariuszem Janickim.