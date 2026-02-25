Na prawicy już się dokonał mentalny polexit. Nawrockiego czeka teraz „test Dudy”

Wydawało się, że pewne kwestie są wyłączone z bieżącego sporu politycznego – mówi Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika „Polityka”, komentując wywołaną przez PiS awanturę wokół programu SAFE.

Ale chyba nie ma już spraw wspólnych. Nawet kwestia bezpieczeństwa przestała być taką, choć to wymiar egzystencjalny – tu zawsze ostatecznie chodzi o zwiększenie szans na przeżycie narodu i przetrwanie państwa, gdyby wybiła czarna godzina.

Pogłębia się pęknięcie w wymiarze sprawiedliwości, pieczołowicie dba o to prezydent. Przywrócenie praworządności stało się mission impossible. Codzienny rozgardiasz polityczny niczym czarna dziura pochłania sprawy ważne. Przebijają się kłótnie, głupie komentarze i jeszcze głupsze wpisy na X. Polityka zostaje pozbawiona powagi i przez kłamców, i przez kabareciarzy. Jednych i drugich przy Wiejskiej nie brakuje.

Karolina Lewicka rozmawia z redaktorem naczelnym „Polityki” Jerzym Baczyńskim.