Język Japończyków

Choć jest językiem jednej nacji, japoński okazuje się szóstym najpopularniejszym w świecie.

Język jednej nacji. Na oficjalnej stronie internetowej School of Language Studies, Foreign Service Institute, prowadzącej szkolenia językowe dla kadry dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych, można znaleźć listę języków obcych podzielonych ze względu na poziom trudności na cztery grupy. Japoński należy do kategorii czwartej. W przypadku tej grupy dojście do poziomu zawodowej biegłości zajmuje ok. 88 tygodni.

Współczesnym językiem japońskim (gendaigo) jako pierwszym posługuje się ok.