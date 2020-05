Ostatnie dni Adolfa Hitlera

Zmęczony, z wysoko postawionym kołnierzem mundurowego płaszcza, zgarbiony, powłóczący nogami Führer powoli przesuwał się wzdłuż szeregu gości. Każdy z nich zobaczył ziemistą twarz Hitlera z chorobliwymi workami pod oczyma; wódz z trudem ukrywał drżenie lewego ramienia i dłoni.

Urodziny wodza. Po północy z 19 na 20 kwietnia 1945 r., z okazji 56 urodzin, przed drzwiami gabinetu Führera pojawił się tłumek ludzi z jego najbliższego otoczenia, by oddać hołd wodzowi. A więc: osobisty adiutant SS-Gruppenführer Julius Schaub; adiutant Otto Günsche, pilot Hans Baur, szofer Erich Kempka – wszyscy wysocy oficerowie SS; szef służby bezpieczeństwa Führera SS-Gruppenführer Johann Rattenhuber; dowódca przybocznego kommanda Franz Schadle z kilkoma ochroniarzami wodza; przyboczny lekarz dr Morell i dyżurny chirurg dr Stumpfegger; sekretarki Johanna Wolf, Christa Schroeder i najmłodsza, wdowa po poległym esesmanie Gertraut Junge; wieloletni ordynans oficer SS Heinz Linge, a także nieodłączna panna Constanze Manziarly, osobista kucharka-dietetyczka Hitlera, wyspecjalizowana w prowadzeniu kuchni wegetariańskiej, stosowanej do końca i tam w bunkrze (ostatni posiłek Führera to makaron w lekkim sosie pomidorowym).