Eugenio Pacelli, przyszły papież Pius XII, opuszcza siedzibę Nuncjatury Apostolskiej w Berlinie, fotografia z 1929 r. Znał i cenił niemiecką kulturę, ale do dziś trwa spór o jego stosunek do nazizmu.

Kiedy wybuchła II wojna światowa, papieżem był Pius XII. To imię przybrał po wyborze w marcu 1939 r. Włoch Eugenio Pacelli (1876–1958), wcześniej watykański sekretarz stanu. I to za jego przyczyną trwa do dziś spór o postawę Watykanu wobec nazizmu i Holokaustu.