Eksterminacja narodu żydowskiego

Od programowego antysemityzmu Hitlera, wyłożonego już w „Mein Kampf” (Moja droga), do „ostatecznego rozwiązania” (Endlösung), czyli do eksterminacji ludności żydowskiej, prowadzić musiały etapy przygotowawcze, zarówno dla sprawców jak i ofiar.

Piktogramy nienawiści. Jeśli zwolnienie żydowskich uczonych oznacza zniszczenie współczesnej nauki niemieckiej, to obejdziemy się bez nauki przez kilka lat” – te słowa Adolf Hitler, już kanclerz, wypowiedział w 1933 r. po tym, jak pozbawiono katedr i nawet tytułów profesorskich uczonych tej miary co Fritz Haber, chemik, laureat Nagrody Nobla, lub Martin Wolff, wielki autorytet międzynarodowy w dziedzinie prawa cywilnego, a Alberta Einsteina hitlerowcy uznali za wroga państwa, skonfiskowali jego majątek i wyznaczyli nagrodę za schwytanie go.