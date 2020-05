Brytyjczycy pod okupacją niemiecką

To nieprawda, że stopa niemieckich żołnierzy nie stanęła w czasie drugiej wojny światowej na ziemi brytyjskiej.

Aksamitna okupacja. Mimo że Brytyjczycy zwyciężyli w Bitwie o Anglię, czyniąc nierealnym nazistowskie plan inwazji na Wyspy Brytyjskie (kryptonim Operation Seelöwe), pewien obszar króla Jerzego jednak znalazł się pod władaniem niemieckim. Dotyczy to Wysp Normandzkich usytuowanych w kanale La Manche, na zachód od Normandii, niedaleko brzegów Francji. Największe z nich to Jersey i Guernsey, mniejsze – Alderney i Sark, i cały szereg zupełnie małych, ogółem obszar ok. 200 km kw.