Niemieckie elity po II wojnie światowej

W pierwszej połowie XX w. niemieckie elity zawiodły. Doprowadziły do dwóch wojen światowych, poparły totalitarny reżym i do końca go podtrzymywały. Są więc współwinne jego zbrodni i po wojnie powinny być całkowicie odsunięte od władzy. Takie było powszechne przekonanie w maju 1945 r.

Lojalni z awansu. Praktyka społeczna nazizmu odbiega od stereotypów. Krupp nie popierał Hitlera przed 1933 r., Fritz Thyssen wyemigrował, Bosch był związany z ruchem oporu, ale z kolei Siemens popierał z entuzjazmem. Wbrew komunistycznej tezie hitleryzm nie był spiskiem wielkiego kapitału, jego bazą społeczną była zarówno ogromna część najlepiej w Europie zorganizowanej klasy robotniczej jak i duża część jeszcze wilhelmińskich elit. Niemniej nazizm był rewolucją. Przeorała ona niemieckie społeczeństwo, zniszczyła starą Europę, a przede wszystkim w samych Niemczech spowodowała wymianę politycznych elit.