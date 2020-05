Bilans strat w czasie II wojny światowej

W miarę oddalania się od wydarzeń wojennych górę biorą tendencje do podwyższania liczby ofiar złożonych w walkach za ojczyznę, podobnie jak rosną liczby kombatantów. Armia, która traci wielu żołnierzy, zawsze zapisuje się lepiej w pamięci potomnych.

Mozolna ewidencja. W XXI w. nie można narzekać na brak mechanizmów zajmujących się ewidencją osób, ale gdy latem 1941 r. w chaotycznym odwrocie cofały się w głąb kraju wojska sowieckie, gdy rozsypywały się struktury organizacyjne ich pułków, dywizji i armii, gdy miliony żołnierzy z okrążonych jednostek szły do niemieckiej niewoli, to w owym czasie (a trwało to długo) nie prowadzono żadnej ewidencji strat.

Odnosi się to zresztą również do polskiej wojny obronnej z 1939 r.