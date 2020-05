Pyrrusowe zwycięstwo Polski

Jeżeli sytuację – w której państwo zostało gruntownie zniszczone, jego terytorium zmniejszyło się o około 20 proc., a ludność o ponad 30 proc. – uznajemy za zwycięstwo, to doprawdy boję się myśleć o tym, jak miałaby wyglądać klęska Polski!

Kiedy początek. Czy z polskiej optyki w 1945 r. mieliśmy do czynienia ze zwycięstwem? A jeśli tak, to czy było to zwycięstwo polskich komunistów i ich stronników skupionych w Rządzie Tymczasowym Edwarda Osóbki-Morawskiego? Czy może także zwycięstwo polskich żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego u boku wojsk sowieckich maszerujących na Berlin? Ale już trudniej byłoby odpowiedzieć na pytanie, czy w maju 1945 r. istotnie było to zwycięstwo dla szerokich kręgów polskiego społeczeństwa żyjących w wyniszczonym przez wojnę i okupację kraju, w którym w najlepsze szalał terror NKWD i jego polskich współpracowników?