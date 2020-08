Zamiast kalendarium

W sto lat po Bitwie Warszawskiej nie ma między Polską i Rosją konfliktu militarnego, ale stan wzajemnych relacji jest bliski zimnej wojnie. Nie zawsze tak było i nie we wszystkich formach sąsiedztwa.

Konstatacja noblisty. „Polacy i Rosjanie nie lubią się, albo ściślej, mają do siebie wszelkie nieprzychylne uczucia, od pogardy, odrazy, do nienawiści, co nie wyklucza wzajemnego pociągu, ale zawsze naznaczonego nieufnością”.

Ten znany wywód Czesława Miłosza nadaje się na motto do rozważań o wzajemnych polsko-rosyjskich fobiach i antypatiach. Przyszły noblista został przecież ukształtowany w przedwojennej rzeczywistości Kresów, gdzie ruskość była zjawiskiem powszechnym, ale też postrzeganym jako coś swojskiego/rodzimego, w przeciwieństwie do rosyjskości, łączącej się w powszechnej tradycji z dziedzictwem rozbiorów.