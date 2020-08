Rok 1612 – koniec polskiej okupacji Moskwy

Wyzwolenie Moskwy spod polskiej okupacji w 1612 r. – a w potocznym brzmieniu wygnanie Polaków z Moskwy – to jedno z najważniejszych wydarzeń w rosyjskim imaginarium patriotycznym. 6 listopada 1612 r. pospolite ruszenia książąt Dymitra Trubeckiego i Dymitra Pożarskiego, po dwuletnim oblężeniu, zmusiły do kapitulacji polsko-litewski garnizon na moskiewskim Kremlu. Wydarzenie to jest związane z kryzysem dynastycznym, wojną domową i interwencjami wojskowymi Rzeczpospolitej i Szwecji w państwie moskiewskim w pierwszych dwóch dekadach XVII w.