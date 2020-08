Polska – przeszkoda na drodze Rosji

Po rozbiorach Rzeczpospolitej marzenia Polaków o odzyskaniu niepodległości zderzyły się z interesami imperium, dla którego utrzymywanie Polski w stanie bezpaństwowej podległości było racją stanu.

Racje nie do pogodzenia. Dzieje stosunków polsko-rosyjskich w XIX w., jakie wszyscy mniej więcej znamy, to historia nieustającej walki – od Tadeusza Kościuszki po Józefa Piłsudskiego – o odzyskanie niepodległości w imię narodowego samostanowienia i „za wolność waszą i naszą”. Po kolejnych powstaniach spadały na Polaków fale represji, na które ci odpowiadali kolejnymi spiskami, za które płacili szubienicą, więzieniem lub zesłaniem na Sybir. Jest to historia niemożliwych do pogodzenia racji: imperium, ustępując komukolwiek, a już zwłaszcza słabszemu, traci twarz.