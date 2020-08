PRL. Polska w bloku wschodnim

W XX w. Polska dwukrotnie odzyskiwała suwerenny byt, by i tak przez większą część stulecia pozostawać w uzależnieniu od Moskwy. Do koszyka starych lęków i wzajemnych uprzedzeń historia dosypała garściami nowe.

Geopolityczna przegroda. Wolna Rosja powitała upominającą się o wolność Polskę 29 marca 1917 r. manifestem swego nowego rewolucyjnego rządu tymczasowego. Przyznawał on Polakom prawo do własnego państwa. Oświadczenie wyraźnie pokazuje, jak wielkie trudności miała uwolniona spod caratu Rosja z pogodzeniem się z wolnością Polski. Deklaracja nie przyznawała polskiemu państwu żadnej konkretnej granicy, zostawiając to do rozstrzygnięcia zwołanej w przyszłości rosyjskiej Konstytuancie.