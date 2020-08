Wybitni Polacy wykształceni w Rosji

AN

Jan Baudouin de Courtenay (wymowa: bodłę de kurtnej; 1845–1929) to prekursor nowoczesnej lingwistyki, ale także publicysta i działacz społeczny na rzecz praw mniejszości narodowych i emancypacji kobiet, pacyfista i wolnomyśliciel. Kształcił się w warszawskiej Szkole Głównej pod panowaniem rosyjskim, błyskotliwą karierę językoznawcy kontynuował na rosyjskich uniwersytetach w Kazaniu i w Dorpacie, wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie poszedł do powstania styczniowego w 1863 r., publikował w prasie rosyjskiej, aż do upadku carskiego imperium.