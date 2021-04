Handel i wielka polityka w Azji Środkowej

Wędrujący na zachód chińscy kupcy docierali w starożytności aż do Iranu i Stepów Kaspijsko-Pontyjskich.

Azja Środkowa w starożytności. Choć przyjmuje się, że termin Jedwabny Szlak został ukuty w XIX w. przez Ferdynanda von Richthofena, to faktycznie podobne pojęcie istniało w epoce antycznej. Rzymski historyk Ammianus Marcellinus (IV w. n.e.) opisywał ziemie Azji Środkowej u stóp gór Ascanimia i Comedus, gdzie – przez miejsce zwane Kamienną Wieżą – prowadził „bardzo długi szlak, który pokonują kupcy podróżujący od czasu do czasu do kraju Serów”. Innymi słowy była to droga wiodąca z Sogdiany do Chin, kluczowy potem odcinek Jedwabnego Szlaku.