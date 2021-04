Środkowozjatycka katastrofa hydrologiczna

To, co Rosja i ZSRR zrobiły z systemem wód w Azji Środkowej, można nazwać imperializmem hydrotechnicznym.

Rzeczny kręgosłup regionu. Najważniejszym elementem środkowoazjatyckiej sieci rzecznej są Syr-daria i Amu-daria. Ta pierwsza powstaje z połączenia rzeki Naryn (spływającej z gór Tienszan) oraz Kara-darii (ze wschodniego Uzbekistanu). Do spotkania nurtów dochodzi w północnej części Doliny Fergańskiej. Syr-daria wpływa do północnej pozostałości Jeziora Aralskiego. Długość rzeki (od połączenia Narynu i Kara-darii) wynosi 2,2 tys. km, a od źródeł Narynu ponad 3 tys. km. Niesie rocznie ok.