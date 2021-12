Sąsiedztwo polsko-ukraińskie

Mamy tu do czynienia z sąsiedztwem szczególnym: przez wieki Polacy i Rusini/Ukraińcy mieszkali w jednym (choć nie jedynym) państwie i aspirowali do tego samego terytorium geograficznego i kulturowego. Wpływa to na wzajemne wyobrażenia o sobie, jest pożywką dla mitów i stereotypów.

Potrzeba mitu. Przedstawiciele różnych dyscyplin badawczych dawno już porzucili pogląd, że mity i stereotypy to nieweryfikowalne wyobrażenia i opowieści pozostające na antypodach myślenia naukowego. Przyjmuje się, że są nieusuwalną częścią naszej mentalności. Po pierwsze – nadają sens przeszłości. Podświadomie szukamy sensu biografii własnej i naszej zbiorowości. Po drugie – rozstrzygają o tożsamości. Trudno sobie wyobrazić bycie Polakiem bez choćby deklaratywnej akceptacji mitycznych wyobrażeń o dziejach Polski czasów pierwszych Piastów, zawartych w kronice mistrza Wincentego, czy bycie Ukraińcem bez odwołań do „Powieści minionych lat”.