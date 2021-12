Kozaczyzna

Słowo kozak oznacza wolnego człowieka, poszukiwacza przygód, burłaka. Zarazem tym terminem określano wytrawnego jeźdźca, najemnika, stepowego rabusia etc. Naukowcy od dawna spierają się natomiast o genezę Kozaków jako grupy ludności. Istnieją co najmniej trzy teorie dotyczące ich pochodzenia: rdzenna, bojarska oraz uciekinierska. Polski kronikarz Samuel Grądzki pisał w XVII w., że ci z ludu ruskiego, którzy nie chcieli iść pod jarzmo lokalnej władzy, udawali się do odległych, jeszcze niezamieszkanych ziem, uzyskiwali tam prawo do wolności i zakładali nowe osady.