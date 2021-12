Ugoda perejasławska – sojusz z Moskwą

Powstanie kozackie w połowie XVII w. spowodowało utworzenie na terenie Rzeczpospolitej wydzielonej enklawy terytorialnej pod kontrolą Kozaków powstańców – Wojska Zaporoskiego (Hetmanatu). Na początku dążyli oni do zdobycia szerokiej autonomii w składzie państwa polsko-litewskiego, jednak z czasem podjęli walkę o pełną niezależność. Wojna prowadzona przeciwko Rzeczpospolitej, jako „macosze” Ukrainy-Rusi, nabrała szczególnej ostrości w 1652 r., po bitwie pod Batohem. Wyczerpanie ludzkiego i ekonomicznego potencjału Hetmanatu, poprzez nieustanne działania militarne i nieurodzaje, oraz jego tymczasowa izolacja międzynarodowa popchnęły kozackich przywódców do prób znalezienia zewnętrznego wsparcia, jako niezbędnego warunku do zachowania własnej państwowości.