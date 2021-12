„Taras Bulba” vs. „Ogniem i mieczem”

Pierwszą wersję opowiadania historycznego „Taras Bulba” Mikołaj Gogol (1809–52) opublikował w 1835 r. Akcja toczy się w XVII w. na tle jednego z kozackich powstań poprzedzających Chmielnicczyznę. Mimo że tekst był oparty na źródłach historycznych, autor nie dążył do precyzyjnego odtworzenia dziejów. Były one pretekstem do stworzenia – zgodnie z duchem epoki romantyzmu – heroicznej i krwawej opowieści, skupiającej się na dramatycznym losie namiętnego bohatera.

Fabuła opowiada o starym pułkowniku Tarasie Bulbie, który zabiera swoich synów – Ostapa i Andrija – na Sicz Zaporoską, aby stali się prawdziwymi Kozakami.