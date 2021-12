Zbrodnia wołyńsko-galicyjska

Otwarty i krwawy konflikt polsko-ukraiński podczas II wojny światowej pozostaje najpoważniejszym z nierozwiązanych polsko-ukraińskich konfliktów pamięci.

Piętra wojny. Gdy 30 lat temu Polska uznawała ukraińską niepodległość, przyjęto niepisaną zasadę, że bieżącej agendy politycznej w obustronnych relacjach nie wiąże się z historycznymi rozliczeniami. Biorąc pod uwagę skalę wzajemnych żalów i pretensji wyrastających z trudnej przeszłości, było to posunięcie ze wszech miar słuszne, choć w następnych latach mocno krytykowane przez środowiska kresowo-narodowe. Żądały one, by relacje z ukraińskim państwem uzależnić od uznania przez nie za ludobójstwo antypolskich czystek dokonanych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię.