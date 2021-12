Bojkowie i Łemkowie

Do połowy XX w. od krańców Beskidu Sądeckiego, przez pasmo Beskidu Niskiego, do zachodniej części Bieszczadów żyli Łemkowie, od Wysokiego Działu w Bieszczadach do doliny Łomnicy w Gorganach – Bojkowie. Jeszcze dalej na wschód ich sąsiadami byli Huculi.

Etnogeneza tych karpackich górali jest przedmiotem naukowych (a niekiedy także i politycznych) sporów. Jako przodków Bojków wskazuje się Słowian zamieszkujących Ruś Kijowską oraz Wołochów – pasterskich osadników, którzy w średniowieczu migrowali z Półwyspu Bałkańskiego.