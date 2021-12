Godność Euromajdanu

Ukraiński Euromajdan, który rozgrywał się od 21 listopada 2013 r. do 21 lutego 2014 r., nosi też nazwę rewolucji godności. Nieprzypadkowo, ponieważ można go podzielić na dwa odmienne etapy: zryw narodowy o niemal festiwalowym charakterze i krwawą fazę końcową. Na początku protestu jego podstawą były ironia, sarkazm i muzyka. Zwykli ludzie prześcigali się w pisaniu sloganów oraz malowaniu plakatów i karykatur („Cylinder przeciw uszance”, „Na choinkę z chamem”, „Twórczość to Europa”); zakładali na głowy garnki i uderzali w nie łyżkami, gdy władze zabroniły wychodzenia na ulicę w grupach kilkuosobowych.