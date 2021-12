Językowe rozdwojenie jaźni

Językiem ukraińskim, należącym wraz z białoruskim i rosyjskim do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się dziś 40–45 mln użytkowników. To dość nieprecyzyjne wskazanie jest uzależnione od wielu czynników. Według ostatnich sondaży 49 proc. ludności z ok. 44-milionowej populacji Ukrainy deklaruje, iż język ukraiński jest jej jedyną platformą komunikacji. Nie należy jednak zapominać, że panuje tam swoisty bilingwizm, tzn. ok. 24 proc. obywateli używa w życiu codziennym zarówno ukraińskiego, jak i rosyjskiego, ponad 26 proc.