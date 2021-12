Za Bugiem, za rogiem

Obraz Ukraińców we współczesnej Polsce.

Paleta postaw. Pod względem stosunku polskiego społeczeństwa do Ukraińców można je z grubsza podzielić na cztery grupy. Pierwsza to emocjonalnie obojętni, z jedynie mglistym pojęciem o Ukraińcach, związanym z przekazem medialnym i politycznym. W drugiej są Polacy mający bezpośrednie kontakty z imigrantami i studentami z Ukrainy, tworzący ich wizerunek głównie na bazie tych kontaktów – jest on raczej pozytywny, przekaz dominujący bywa w tle. Dla trzeciej grupy – wpływowej w różnych kręgach społecznych i politycznych – Ukraińcy to banderowcy i nacjonaliści zabierający pracę Polakom; tu najsilniej szafuje się stereotypami.