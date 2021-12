Trzy dekady na swoim

W XXI w. Polska i Ukraina weszły – po raz pierwszy w czasach nowożytnych – jako dwa odrębne, suwerenne państwa. Jaki jest bilans i perspektywy tego sąsiedztwa?

Dwie ścieżki transformacji. Polska i Ukraina to obecnie dwa największe i najludniejsze państwa Europy Środkowo-Wschodniej (Polska: 312 tys. km kw., ok. 38 mln mieszkańców; Ukraina: 603 tys. km kw., w tym 7 proc. poza kontrolą władz w Kijowie, ok. 44 mln mieszkańców). Mają ponad 500 km wspólnej granicy oraz bliskie więzy kulturowe i językowe (mimo różnic religijnych; Polacy to w większości rzymskokatolicy, Ukraińcy zaś – chrześcijanie tradycji bizantyńskiej).

Po rozpadzie bloku komunistycznego i ZSRR transformacja w obu państwach miała odmienny charakter.