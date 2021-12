Dobrzy sąsiedzi

W sprawach polsko-ukraińskich przestrzeń publiczna została w Polsce zawłaszczona przez informacje o tym, co dzieje się na poziomie politycznym i instytucji państwowych oraz przez nakręcanie atmosfery, jak za czasów PRL, straszakiem ukraińskiego nacjonalizmu, banderyzmu, nierozumienia polskiej wrażliwości. W tej narracji nie ma miejsca dla działań czy aktów solidarności środowisk obywatelskich po obu stronach granicy. Ale to nie znaczy, że one nie istnieją i nie są intensywne. Tradycja tej współpracy liczy już dobre ponad 30 lat, gdyż swoje początki miała jeszcze w drugiej połowie lat 80.