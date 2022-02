Nowy Świat

W XVII w. Hiszpania i Francja, europejskie potęgi kolonialne, traktowały Amerykę Północną jako miejsce, gdzie można było za bezcen kupić od Indian cenne skóry i futra. Tylko Anglia miała zamysł kolonizacji kontynentu.

Odkrywcy i fałszerze. Początek obecności człowieka na kontynencie północnoamerykańskim pozostaje w sferze domysłów. Archeolodzy lokują go w szerokim przedziale od 40 tys. do 15 tys. lat p.n.e. Najstarsze zachowane kopce ziemne, mające zapewne znaczenie religijne, pochodzą z mniej więcej połowy siódmego tysiąclecia p.n.e., dość powszechnie uważa się też, że doszło nie do jednej, lecz kilku fal migracyjnych na kontynent. Z tego powodu Indianie amerykańscy, określani obecnie mianem native American, rdzennych Amerykanów, mogli w istocie wyprzeć z kontynentu jego poprzednich mieszkańców.