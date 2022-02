Konstytucja wieńczy dzieło

Dzieło amerykańskich federalistów funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Jest krótkim, zwartym dokumentem, którego postanowienia zna niemal każdy Amerykanin i wie, że są i będą respektowane.

Artykuły Konfederacji i Wiecznej Unii. Pokój paryski zawarty w 1783 r. kończył wojnę o niepodległość. W czasie jej trwania został określony kształt polityczny i ustrojowy młodej amerykańskiej republiki. Normowały go Artykuły Konfederacji i Wiecznej Unii, napisane w 1777 r., lecz przyjęte przez stany dopiero w 1781 r. Amerykanie dość niechętnie przyznają, że była to ich pierwsza konstytucja. Wolą odnieść się do przeszłości i tradycji wyznaczonej przez Mayflower Compact z 1620 r.