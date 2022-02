Poczet prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pierwszych 27 prezydentów (i 28 prezydentur) Stanów Zjednoczonych Ameryki, rządzących krajem w opisywanym przez nas okresie (w nawiasach daty sprawowania urzędu).

1. GEORGE WASHINGTON (30.04.1789–04.03.1797) – głównodowodzący Armii Kontynentalnej; przewodniczący Konwencji Konstytucyjnej; jeden z Ojców Założycieli; był przeciwnikiem frakcji politycznych, ale najbliżej mu było do federalistów; zwolennik republikańskiej formy rządów; jedyny prezydent w historii wybrany jednomyślnie przez Kolegium Elektorów; w konfliktach międzynarodowych zajmował stanowisko neutralne (np. wojna brytyjsko-francuska); dążył do zawarcia sojuszu z Anglią (Traktat Jaya); zwolennik ograniczonej armii, ale użył milicji (armii obywatelskiej) do stłumienia rebelii w 1794 r.