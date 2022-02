Widome Przeznaczenie

„American Progress”, alegoryczny obraz olejny Johna Gasta z ok. 1872 r.

Zrodzona w atmosferze religijnych uniesień ideologia Widomego Przeznaczenia (Manifest Destiny) uzasadniała ekspansję terytorialną. Głosiła ona, że Bóg powołał do istnienia nowy gatunek człowieka, Amerykanina, by opanował on cały kontynent.