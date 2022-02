Niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych

Społeczeństwo młodego państwa – i tak już zróżnicowane – zaczął coraz bardziej dzielić stosunek do niewolnictwa. W drugiej połowie wieku kraj musiał się natomiast uporać z problemem wyzwoleńców.

Od służby kontraktowej do niewolnictwa. Ludność afrykańska została przywieziona do kolonii brytyjskich przez kupców holenderskich i angielskich (po raz pierwszy do Wirginii w 1619 r.). Potrzebowano bowiem w Nowym Świecie siły roboczej do pracy na plantacjach i w kopalniach. Ludność rodzima, nieliczna, rozproszona, nie spełniała wymagań europejskich osadników. Do połowy XVII w. Murzyni mieli status służby kontraktowej, czyli osób, które po 5 latach pracy u właściciela stawały się ludźmi wolnymi.