Jak w USA powstał nowoczesny system szkolnictwa?

Już w połowie XIX w. w Stanach Zjednoczonych wyraźnie sformułowano pogląd, że nauka i szkolnictwo wyższe nie istnieją same dla siebie, ale po to, aby zwiększać dobrobyt tak całego kraju, jak i poszczególnych obywateli.

Najlepsze uczelnie świata. Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Columbia – nie potrzeba być szczególnym znawcą nauki, by zetknąć się z nazwami tych uniwersytetów. Rozsławione w licznych filmach i serialach, od wielu lat w międzynarodowych rankingach uczelnie te zajmują pierwsze miejsca i w znacznej mierze przyczyniają się do budowania pozycji Ameryki jako lidera badań naukowych. Równie dobrze znana jest amerykańska umiejętność wykorzystywania odkryć i wynalazków do umacniania gospodarczej, politycznej i militarnej potęgi kraju.