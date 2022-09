Ma za zadanie ożywić kostyczną monarchię i wprowadzić ją w nowe czasy.

Następca tronu. Starszy syn księcia Karola i księżnej Diany, William Arthur Philip Louis, powszechnie znany jako książę William, został 8 września 2022 r. następcą tronu. Należy do młodszego pokolenia w rodzinie i z tego względu niesie na barkach spore zobowiązania. Zarówno on, jak i jego brat Harry otrzymali zadanie – tak to widzą historycy i dziennikarze – ożywienia kostycznej monarchii, ocieplenia jej wizerunku i wprowadzenia w nowe czasy. Co oznacza, że przy pewnej dozie swobody powinni podtrzymywać tradycje i dbać o własną reputację.