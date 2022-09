Po godzinach

Elżbieta II hodowała gołębie i czytywała kryminały. Po dziadku dostała nie tylko znaczki pocztowe, ale i kolekcję pornografii. Rozrywki rodziny królewskiej potrafią zaskoczyć.

Telewizja, książki, musicale. Życie Jej Królewskiej Mości było nieustającym obowiązkiem, jednak sekretarze starali się tak ustawić kalendarz Elżbiety II, by choć trochę czasu mogła spędzić tak, jak lubiła. W wolne wieczory królowa często oglądała telewizję. Szczególnie chętnie śledzi powtórki odcinków „Last of the Summer Wine” i losy bohaterów „Coronation Street”, popularnej opery mydlanej emitowanej nieprzerwanie od grudnia 1960 r., ponieważ – jak twierdziła – przybliżają jej problemy zwyczajnych ludzi.