Międzynarodowa aktywność KRLD: zamachy terrorystyczne, handel bronią i narkotykami

Państwo łotrowskie. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna stosuje w przestrzeni międzynarodowej metody, które w pełni zasadnym czynią określanie jej mianem państwa łotrowskiego. Po instrumentarium takie Kim Ir Sen sięgnął, gdy Południe zaczęło coraz wyraźniej dystansować Północ w sferze gospodarczo-społecznej. Gdy sytuacja ekonomiczna kraju zaczęła się pogarszać, sięgnięto po handel narkotykami i bronią, aby zdobywać twardą walutę, nieosiągalne oficjalnie wytwory zaawansowanej technologii, a także i deficytowe dobra konsumpcyjne.

Państwowy terroryzm. Typowym aktem terroryzmu państwowego były wydarzenia w Rangunie. 9 października 1983 r. północnokoreańskie komando złożone z trzech oficerów służb specjalnych usiłowało zgładzić prezydenta Republiki Korei Chun Doo-hwana składającego wizytę w Birmie. W Mauzoleum Aung Sana podłożono trzy ładunki wybuchowe. W następstwie eksplozji zginęło 17 Koreańczyków (w tym czterech wysokich urzędników). Ponadto śmierć poniosło czterech Birmańczyków. Z kolei 29 listopada 1987 r. para północnokoreańskich agentów umieściła ładunek wybuchowy w kabinie pasażerskiej południowokoreańskiego rejsowego Boeinga 707 lecącego z Bagdadu, via Bangkok, do Seulu. Do eksplozji doszło nad Morzem Andamańskim. Zginęła cała załoga i wszyscy pasażerowie, łącznie 115 osób. W atakach terrorystycznych trudno dopatrzeć się innej długoterminowej strategii niż dążenie do wzmocnienia pozycji przetargowej poprzez manifestowanie nieprzewidywalności.