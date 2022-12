Przytulić rafę

Nie wyobrażałem sobie siebie jako kogoś, kto całymi dniami będzie siedział w fotelu, dziergając i szydełkując. A tak się stało. I uwielbiam to – mówi Erik Speer, były instruktor nurkowania, który wyplata rafę koralową techniką makramy.

Patrzę na wiotkie koralowce, mięciutkie otwornice, puszyste ukwiały. Erik je dziergał, tkał i plótł, zmieniając w elementy wielkiej makramy. Wcześniej kawał życia spędził pod wodą. Pewnie zaraz usłyszę historię artysty-nurka szukającego medium, które pozwoli mu odtworzyć podwodny świat. Ale nie, o tym, że sznurek zamienił się w korale, zdecydowała seria – nomen omen – przeplatających się przypadków. Erik chciał być naukowcem. Dorastał w Roswell w Nowym Meksyku. Co z tego, że – jak mówią – rozbiło się tam UFO, skoro dla dzieciaków niewiele tam do roboty? – Szukałem sobie zajęć. Czytałem dużo naukowych książek, lubiłem matematykę. Jednocześnie przyjemność sprawiały mi prace manualne. Nie miałem cierpliwości do rysowania, wolałem rzeźbę. Ulubionym materiałem była glina, przyjemna w dotyku i dająca szybki efekt. Ale to było tylko hobby – opowiada.

Co roku z siostrami i rodzicami wyprawiali się na teksańskie wybrzeże. Chłopakowi z pustynnych okolic plaża wydawała się rajem. Dopiero, gdy wrócił tam jako dorosły, przekonał się, jak zniszczone przez człowieka jest to miejsce.