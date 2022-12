Dalí nieskromny i nieposkromiony

Jego słynne uniesione wąsy, przypominające czułki homara, po raz kolejny stały się symbolem buntu, inteligencji i siły jednostki. Maski Dalego noszą twórcy szalonego happeningu z pieniędzmi w roli głównej – bohaterowie anarchistycznego serialu „Dom z papieru”.

Zgodnie z przesłaniem filmu twórcy nie pytali fundacji Gala-Salvador Dalí, dbającej o spuściznę twórcy, o zgodę na wykorzystanie jego wizerunku. Ciekawe, co by na to powiedział sam artysta, a co jego muza i managerka Gala? Bo Dalí to nie tylko dobro narodowe Hiszpanii, ale i kosztowny znak towarowy.

Salvador znaczy zbawca

„Moim przeznaczeniem było, jak wskazuje moje imię, oswobodzenie malarstwa od próżni współczesnej sztuki” pisał w „Dzienniku Geniusza”.