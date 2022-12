Nie przestaję się dziwić

Wibrujące czerwienie i zielenie to jedna z artystycznych wizytówek Jana Dobkowskiego. Obrazy z tego cyklu, zaprezentowane na wystawie „Secesja – Secesja?” w 1968 r. w Galerii Współczesnej w Warszawie, ekscytowały publiczność i stały się dla malarza przepustką w świat. Rok później były pokazywane w Paryżu, a Guggenheim Museum w Nowym Jorku zakupiło do swoich zbiorów „Podwójną dziewczynę”, pierwsze dzieło z tej serii.

Jan Dobkowski, rocznik 1942. Malarz, rysownik, autor instalacji przestrzennych. Uważa, że życie to cud, a natura daje nam poczucie istnienia. Dlatego nie podoba mu się niszczenie świata dla pieniędzy, a jego obrazy najlepiej pokazują, co mamy do stracenia.

Od 44 lat tworzy na ostatnim, 13. piętrze bloku na warszawskim Czerniakowie. Tutaj jak na dłoni widać prawie całe miasto. Pomieszczenie ma dużo okien i niezbędne do malowania światło. Mieści rysunki, obrazy, formy wycięte z pleksi – z różnych okresów działalności artysty. Są tutaj wyeksponowane nawet jego prace licealne, ale przede wszystkim rzeczy nigdy niewystawiane, bo „zbyt osobiste”.

– Na tych ścianach jest historia życia – mówi Jan Dobkowski. – Cieszę się, że nadal mogę właśnie tutaj pracować. To daje mi poczucie wolności, porównywalne z tym, kiedy płynie się po morzu. Dowody tej artystycznej swobody są zauważalne na każdym kroku, a największe wrażenie robi fresk na całej ścianie w korytarzu prowadzącym z mieszkania do pracowni. Malowany błyszczącymi farbami w odcieniach złota i srebra, przedstawia kobiece postaci o bujnych kształtach, emanujące zmysłowością – charakterystyczny motyw w twórczości artysty, przejaw afirmacji życia. Wykonanie fresku zajęło Mistrzowi kilka miesięcy, wymagało niesłychanej precyzji, poprawki nie były bowiem przewidywane. Kompozycja nie była wcześniej rozrysowana, powstawała od ręki, spontanicznie. – To wszystko z mojej głowy, ja mam to w sobie – akcentuje wielokrotnie podczas wywiadu. I to jego nieomylne oko (jedno, bo na drugie widzi bardzo słabo od dziecka), ale też gest, wyobraźnia – robią niesamowite wrażenie.

Bardzo podobny rysunek naścienny Dobkowski stworzył w 2012 r. w restauracji na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie, chociaż proszono go wtedy o obraz. Przekornie powstało co innego, wieńcząc cykl „Wszechbędąca” rozpoczęty w 1969 r. Tym samym Dobkowski zamanifestował swobodę tworzenia i przekonanie, że sztuka może się obyć bez ram, żyć w tkance miejsca, współistnieć z nim.