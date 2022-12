Mieszkanie Magdaleny Lubińskiej: połączenie komfortu, estetyki i jakości

Dla Magdaleny Lubińskiej zrównoważone projektowanie wnętrz nie oznacza rezygnacji z komfortu, estetycznego wyrafinowania czy jakości. To raczej znalezienie równowagi między wysokiej klasy designem, o zminimalizowanym negatywnym wpływie na środowisko, a luksusem.

Przyznaję, tytuł ściągnęłam z monografii twórczości Dietera Ramsa („Less and More: The Design Ethos of Dieter Rams”). Jego aluminiowy regał 606, uniwersalny system do przechowywania zaprojektowany w 1960 r., króluje w salonie. Jest tu na prawach monumentalnego obrazu. Magdalena Lubińska nie ma wątpliwości, że design jest sztuką i nie był to wyłącznie estetyczny czy funkcjonalny wybór, ale alternatywa wyrosła ze sprzeciwu wobec zalewu taniej, masowej produkcji oraz stale zmieniających się estetycznych mód. Regał 606, solidny i funkcjonalny, stał się obiektem kolekcjonerskim i rzecz jasna kosztuje niemało. A jednak to dobra inwestycja. Modułowy mebel można odsprzedać, przekazać dalej, można go też zdemontować i zabrać ze sobą do kolejnego mieszkania, gdzie – jeśli zajdzie taka potrzeba – złożyć w innej konfiguracji. A jeśli nawet się zniszczy, to w całości nadaje się do przetworzenia.