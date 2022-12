Nowoczesność nawiązująca do tradycji

Zacieków i spękań na suficie nie zamalowano. Kwietny motyw sztukaterii jest przez to mniej wyraźny, ale widać coś ważniejszego – autentyzm miejsca. Adaptację ponad stuletniego mieszkania w Poznaniu na biuro przygotowała pracownia Wierszyłłowski i Projektanci.

U podnóża Góry Przemysła w Poznaniu biegnie skośny trawers. Stoi przy nim zaledwie kilka kamienic. Jedną z nich, ponad stuletnią, zbudowano na planie trójkąta. Mieszkania odwzorowują rzut budynku. Trójkątne są też ozdoby, które można dostrzec na frezowanych słupkach ram okiennych, jakby stolarz bawił się w geometryczne łamigłówki. I trawers, i kamieniczka wyłamują się z obowiązującej konwencji. Na rycinie pochodzącej z Civitates Orbis Terrarum, atlasu miast świata z 1618 r., poznańska Starówka pocięta jest ulicami tak równo, jakby przeszła przez szatkownicę do frytek. Żadna krzywa uliczka nie psuje regularnych podziałów miasta na kwartały, co w pewnym stopniu udało się zachować do dziś. Jednym z wyjątków jest właśnie skośny trawers, drugim – kamienica na planie trójkąta.