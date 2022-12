Dom ze szkołą w Babahoyo w Ekwadorze

La Casa que Habita, dom ze szkołą, podważa stereotypowe postrzeganie biedy i bogactwa. Dla ekwadorskich architektów z Natura Futura miał być narzędziem społecznej zmiany, odpowiedzią na niekorzystne skutki procesów urbanizacyjnych.

Ekwadorskie Babahoyo leży w dolinie trzech rzek, z których największa, nazywana jak miasto, meandruje do Pacyfiku. Turyści rzadko się tutaj zapuszczają. Bo w Babahoyo nie ma kapiących złotem jezuickich kościołów, Eskuriali Nowego Świata ani katedr z marmuru i alabastru. Lokalni Indianie dzielnie dawali odpór konkwistadorom. Babahoyo jako jedno z pierwszych miast zrzuciło hiszpańskie jarzmo – w 1820 r., by w 1860 stać się stolicą prowincji Los Ríos w niepodległym już Ekwadorze. Swój rozwój zawdzięczało uprawom ryżu, trzciny cukrowej i kakao, a także rybołówstwu, hodowli zwierząt. Dziś z populacją przekraczającą 100 tysięcy Babahoyo nadal ma przeważnie niską, choć gęstą zabudowę. Wiele domów, pomalowanych tylko od frontu i niezbyt równo, wygląda, jakby trwały w stanie wiecznego remontu. Często są kryte blachą falistą i mają ściany z taniej cegły silikatowej. Jej dominacja sprawia, że cegła uchodzi w Babahoyo za materiał dla biedaków, ukrywa się ją wstydliwie pod tynkiem i farbą, by uniknąć deprecjonujących etykiet.