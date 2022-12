Łódź wydobywa się z mroku dzięki architekturze – rozmowa z architektem Robertem Koniecznym

To miasto jest dziś ziemią obiecaną dla szukających nowoczesnej architektury w inspirującym połączeniu z postindustrialnymi obiektami. Po podwórkach, zaułkach i starych fabrykach Łodzi oprowadza architekt Robert Konieczny, założyciel pracowni KWK Promes.

Albo na mroczny film. Nic dziwnego, że w mieście zakochał się David Lynch. Ale zmieniłeś zdanie o Łodzi?

Absolutnie. Łódź wydobywa się z mroku – właśnie za sprawą architektury, wielu przemyślanych inwestycji. Nie znam drugiego miasta, które tak kompleksowo rewitalizuje całe kwartały starej zabudowy. Działa tu miejski program „Mia100 kamienic”, w ramach którego remontuje się komunalne zasoby. I nie tylko odnawia się to, co widać, czyli fasady, ale też podnosi standard życia. Stare mieszkania zyskują łazienki, których nigdy nie miały, podłącza się je do miejskiej sieci ciepła, więc przy okazji jest to element walki o niską emisję CO2 i poprawę jakości powietrza.