Polka w Walencji

Chciała się skupić na projektowaniu przemysłowym, ale poszła za głosem intuicji, w stronę rzemiosła i sztuki. Wymyśla rzeczy, które opowiadają historie jak z baśni, a przy tym angażują zmysły, by być tu i teraz.

Aleksandra Żeromska przyznaje, że miała dużo szczęścia – spokojne dzieciństwo, przestrzeń do marzeń, do rozwijania wyobraźni. Przez kilka lat namiętnie grała w szachy. Dzięki częstym wyjazdom do dziadków odkryła moc, jaką można czerpać z natury. Z uważnością kontynuuje podróż wgłąb siebie i stara się nie ścigać z czasem. Pomaga jej w tym mentalność ludzi z południa Europy, wśród których zamieszkała.

Kiedy poczułaś się w pełni projektantką?

To stało się na finiszu studiów w Lozannie. Sprowokowały mnie one do zadawania pytań: co mam do powiedzenia; czy mój głos będzie słyszalny; wreszcie – co chcę osiągnąć, korzystając z wolności twórczej, bezcennej w tym zawodzie.